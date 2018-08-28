ФАС предложила через суд запускать продажи иностранных долей в российских компаниях

Федеральная антимонопольная служба России предложила запустить механизм, благодаря которому суд сможет запускать продажи долей иностранных инвесторов в российских стратегических компаниях.

Такой механизм предлагается для случаев, когда сделка не была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям, а также в ситуациях невозможности применения последствий от признания сделки недействительной, пишет РИА «Новости».

«Необходимо отметить, что в данном случае речь идет лишь о недобросовестных иностранных инвесторах, которые совершили сделку в обход закона: если сделка могла быть совершена только при условии ее предварительного одобрения правительственной комиссией, то ее совершение без такого одобрения является незаконным. Последствия в виде принудительной продажи акций на аукционе направлены в целом на недопущение ситуаций, когда стратегическое общество, по сути, лишается управления», – объяснила начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеся Мильчакова.

Принять участие в аукционе смогут как россияне, так и иностранные граждане. Иностранные лица, желающие приобрести долю в компании, также должны согласовать сделку в комиссии. Какой орган власти будет проводить такие аукционы, пока не решено.

Согласно законопроекту, ФАС получит полномочия на проведение плановых и внеплановых проверок с целью установления факта незаконности получения иностранным гражданином контроля над «стратегом».