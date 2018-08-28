США ответили на приглашение ООН о межсирийских переговорах в Женеве

Представитель госдепа США сообщил, что американская сторона примет участие в женевских переговорах по Сирии.

«США приняли приглашение спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры для участия в переговорах в Женеве 14 сентября. Посол Джеймс Джеффри, спецпредставитель по сирийскому диалогу, а также Джоэл Рейберн, спецпосланник по Сирии, будут представлять США», – сказали в дипведомстве, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, США «полностью поддерживают работу спецпосланника де Мистуры», а также «остаются в диалоге с ООН и другими сторонами, включая Россию», для поддержания резолюции СБ ООН №2254.

В июле США выступили против межсирийских переговоров в Астане.