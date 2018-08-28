Интернет-омбудсмен отреагировал на решение Telegram

Уполномоченный по правам предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев прокомментировал решение Telegram по изменению политики конфиденциальности мессенджера.

«Это хорошо. Это ровно то, о чем я всегда говорил: любой владелец сервиса, работающего в правовой зоне, всегда заинтересован в предотвращении каких-либо противоправных действий и будет по доброй воле предоставлять данные о возможных преступлениях, или совершаемых, или совершенных», – цитирует Мариничева РИА «Новости».

По его словам, это гражданский долг любого человека, независимо от принадлежности к какой-либо стране.

«Все мы люди, и люди разумные... мы не заинтересованы, чтобы нашей жизни, или жизни наших детей угрожала какая-либо опасность. Это решение является разумным», – отметил интернет-омбудсмен.

Во вторник стало известно, что мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности и теперь может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство приветствует решение Telegram.