Правительство отказалось наказывать стритрейсеров

Правительство посчитало, что введение для стритрейсеров административной ответственности преждевременно.

Кабмин подготовил отзыв на законопроект зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, который предполагал введение административной ответственности за проведение незаконных соревнований на машинах и мотоциклах.

Депутат также предложил распространить на любителей скоростной езды действие ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и предусмотреть конфискацию автомобилей стритрейсеров и введение ответственности за гонки вплоть до уголовной.

В отзыве кабмина указано на отсутствие соответствующих запретов и ограничений на организацию автомобильных и мотоциклетных соревнований, сообщает «Интерфакс».