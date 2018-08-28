Кремль прокомментировал предупреждение Болтона

В Кремле не могут сообщить, предупреждал ли советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон о возможном ударе по Сирии секретаря Совбеза России Николая Патрушева, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается содержания беседы Патрушева и Болтона, то вся информация, которая считалась необходимой, уже была предоставлена СМИ», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отрицательно ответил на просьбу подтвердить информацию о том, что Болтон предупреждал Патрушева о возможном ударе по Сирии в случае «химатаки».

«Вы знаете, заявление о том, что имеются данные о готовящейся провокации, были сделаны российским Министерством обороны, поэтому эту часть вопроса нужно адресовать именно в оборонное ведомство», – отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, если они применят химическое оружие.

В Минобороны заявляли, что запрещенная в России террористическая организация «Джебхат Ан-Нусра» готовит очередную инсценировку «применения химоружия» сирийскими войсками против мирных граждан, при этом ей помогают британские спецслужбы.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отмечал, что Вашингтон способен использовать любой предлог для удара по сирийским правительственным силам несмотря на то, что власти САР не применяли химическое оружие.