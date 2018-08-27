Глава МИД Германии выступил за добрососедские отношения ЕС и России

Евросоюз в долгосрочной перспективе нуждается в добрососедских и доверительных отношениях с Россией, даже несмотря на разные позиции на этот счет отдельных государств ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских, доверительных отношениях с Россией – в интересах собственной же безопасности», – передает слова Мааса РИА «Новости».

Он отметил, что одни страны ЕС сейчас выступают за диалог с Россией исходя из «политической перспективы и исторического опыта», другие – за отдаление от Москвы.

«Но мне кажется важным, чтобы мы развивали культуру общих согласованных действий в восточной политике», – заявил он.

Он добавил, что все подходы к отношениям с Россией нужно учесть в «новой европейской восточной политике», при этом речь не идет о «применении политики времен холодной войны в совершенно других реалиях сегодняшнего времени».

«Нам нужно взаимопонимание между всеми членами ЕС касательно принципов общего реагирования в отношении наших восточных соседей», – подытожил Маас.

Ранее он призвал Европу ответить на санкционную политику США по отношению к России, Китаю, Турции.