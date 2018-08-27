В деле «Нового величия» появился внедренный агент-трансгендер

«Новая газета» со ссылкой на Максима Пашкова, адвоката фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик, сообщила, что в ряды активистов движения была внедрена «агент Кошка» – некая Ольга Пшеничникова.

В статье «Новой газеты» говорится, что Пшеничникова связалась с участниками движения «Новое величие» в мае через интернет и в конце июля лично. Утверждается, что она была осведомителем ЦПЭ Юго-Восточного округа и на самых ранних этапах «приглядывала» за молодыми людьми. При этом автор статьи указывает, что никакого процессуального статуса у Пшеничниковой нет, хотя в материалах дела несколько раз упоминается «девушка Ольга».

Со ссылкой на Пашкова газета сообщает, что у «агента Кошки» есть две уязвимости, «с которыми могут работать силовики». Это якобы израильское гражданство и «накопленный опыт сотрудничества с силовиками этой страны», а также перенесенная операция по смене пола. В статье говорится, что один из членов «Нового величия» допустил ряд неполиткорректных высказываний, «Кошка» восприняла их как личное оскорбление и «вышла из игры».

«По словам Ольги, после того, как она прекратила общение с членами группы, там появился «Руслан Д», то есть Константинов», – сообщил «Новой газете» адвокат Пашков.

Александра Константинова, на основании показаний которого возникло дело «Нового величия», «Новая газета» также называет «агентом», который якобы может быть связан с силовыми органами.

Напомним, в середине августа две фигурантки дела «Нового величия» – Анна Павликова и Мария Дубовик – были выпущены из СИЗО. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резонансном деле.