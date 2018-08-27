Кириенко пообещал поддержать движение волонтеров от культуры

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко обещал поддержать идею создания всероссийского движения волонтеров в сфере культуры.

Соответствующую идею выдвинули участники всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», сообщает пресс-служба «Года добровольца (волонтера)» в России, передает РИА «Новости».

«Сформируйте механизмы и стратегию деятельности организации, а также запрос, что вам необходимо для реализации этой задумки, и мы будем рады вам помочь!», – сказал Кириенко, выступая на мотивационной сессии «Россия – страна возможностей. Я могу!».

Кириенко заявил, что «Таврида» продолжит существование в Крыму, но в следующем году изменится место и условия проведения форума.

Кириенко также предложил подумать о возможности перевода форума «Таврида» на круглогодичный режим работы и об улучшении бытовых условий для его участников.

«У вас все на контрастах: «Таврида» имеет свою душу, энергетику, но с бытовыми удобствами как-то не очень. Когда форум создавали, взяли то, что можно было взять на этот момент», – сказал он, передает ТАСС.

«Обсуждаем, что надо делать новую хорошую «Тавриду», и у меня к вам задача: как сделать так, чтобы атмосфера форума не пропала, но и организационные, и бытовые условия, да и технические условия улучшались? Мы думаем о том, что хорошо бы сделать так, чтобы «Таврида» была не только летом, чтобы она могла быть круглогодичной, может быть, с меньшим количеством [участников]», – подчеркнул Кириенко.

Он считает, что нужно подобрать место в Крыму, в котором можно начать работать уже на следующий год. «Там должна быть площадка для того, чтобы можно было строить новую «Тавриду» и дать возможность творческим участникам самим принять участие в ее разработке», – отметил Кириенко. «Мы с организаторами убеждены, что это должен быть Крым, «Таврида» из Крыма уйти не должна», – подчеркнул он.

Кириенко также предложил проводить в конце летних смен крупный фестиваль, «в котором смогли бы принять участие все направления и все смены «Тавриды».

Всероссийский молодежный форум «Таврида» в 2018 году проходит в формате шести смен, в которых примет участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Организаторами всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» в 2018 году является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи. Партнеры смены – ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциация волонтерских центров.

2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера). Он призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.