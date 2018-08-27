Операторы «большой тройки» вернули абонентам безлимитный интернет

С 27 августа «Мегафон» вернул абонентам безлимитный доступ в интернет, сделав это последним среди «большой тройки» операторов.

В середине августа так же поступили МТС и «Вымпелком» (предоставляет услуги сотовой связи под брендом «Билайн» – прим. ВЗГЛЯД), сообщают «Ведомости».

Для подключения данной опции абонентам необходимо выбрать ее в своем личном кабинете. На новых номерах безлимитный интернет будет подключен сразу.