Опубликованы проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ за 2019 год

Федеральный институт педагогических изменений опубликовал проекты документов, согласно которым в содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) 2019 года вносятся изменения, сообщили в Рособрнадзоре.

Проекты опубликованных документов не предполагают изменения в 2019 году структуры и содержания КИМ ОГЭ и КИМ ЕГЭ по математике, географии, физике, химии и информатике.

«В экзаменационной работе по русскому языку увеличено с 26 до 27 количество заданий за счет введения нового задания (№ 21), проверяющего умение проводить пунктуационный анализ текста. Изменен формат заданий 2, 9–12, расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений, уточнен уровень сложности отдельных заданий, уточнена формулировка и критерии оценки задания 27 с развернутым ответом», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ЕГЭ по биологиивместо двухбалльного задания с множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с таблицей.

В экзаменационной работе по иностранному языку уточнена формулировка и критерии оценивания задания 40 письменной части, в ЕГЭ по литературе уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом.

В экзамене по обществознанию детализированы формулировки заданий 25, 28, 29 и усовершенствованы системы их оценивания, а в ЕГЭ по истории в задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее требование к оформлению ответа, и дополнены критерии оценивания этого задания.

Напомним, 5 июля 2018 года замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, прокомментировал итоги опроса, в ходе которого 75% респондентов заявили об ухудшении знаний школьников, заявив, что система ЕГЭ «отлично работает».

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в ходе которого более 75% россиян заявили, что после введения ЕГЭ качество знаний школьников ухудшилось.