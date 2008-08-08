Еще одна авиакомпания готова отказаться от SSJ 100

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27 августа, понедельник | Последнее обновление — 10:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Полиция жестко разогнала протестующих в Кишиневе
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Кому выгодна девальвация рубля
США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве
Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе
Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской
Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину
Немцам больше нравятся американцы в качестве победителей
Антон Крылов, журналист
И те фальсификаторы, которые продвигают идею «русские – самая великая нация на Земле», и те, кто утверждает: «русские – убогие дикари», одинаково опасны для национального самосознания. Это одно и то же яйцо грустного рептилоида. Подробности...
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На «Армии-2018» не показали ничего нового
Максим Ваганов, публицист
Часто мы слышим, что наши талантливые конструкторы и инженеры придумали новый танк, самолет или корабль. Генералы заверяют, что, как только новое оружие будет изготовлено, они сразу же закупят минимум пару тысяч экземпляров. Подробности...
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Украину мучают имперские фантомные боли
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Измученные бытовыми проблемами родители утащили кусок страны в тихую гавань, отказались от утомительных имперских амбиций. А потом в тишине выросло поколение, которому захотелось великого. А родители дали им всего лишь Украину. Подробности...
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«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
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Российский ОПК показал оружие будущего
Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»Подробности...
ДНР презентовала первый трамвай собственного производства
Несмотря на войну, промышленность ДНР развивается. Состоялась презентация первого трамвая собственного производства, созданием которого занялся Донецкий электротехнический завод. Ожидается, что уже на этой неделе трамвай начнет курсировать по одному из городских маршрутовПодробности...
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