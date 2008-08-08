Еще одна авиакомпания готова отказаться от SSJ 100

Авиакомпания «Якутия» может прекратить использовать самолет SSJ 100 из-за накопившейся «критической массы проблем», рассказал директор по флоту перевозчика Иван Винокуров.

Винокуров рассказал, что из-за низкой исправности SSJ 100 «Якутия» «фактически провалила лето», уточнив, что из заявленных в летнем расписании четырех самолетов исправны были только два, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Авиатранспортное обозрение».

По данным Росавиации, в первом полугодии у «Якутии» пассажиропоток упал на 2,7% (до 363 тыс. человек), при этом все лето авиакомпания регулярно задерживала рейсы.

По словам Винокурова, «Якутия» – один из первых эксплуатантов SSJ 100. С 2012 года совокупный налет достиг почти 35 тыс. часов. Но при гарантированном ресурсе двигателя SaM146 франко-российского производителя PowerJet в 9 тыс. часов они были сняты при наработке 1,5-3 тыс. циклов, не достигнув даже 7 тыс. циклов, указанных в сертификате.

Ремонт двух двигателей SSJ 100 «Якутии» длился с сентября 2017 года по май 2018-го. При этом ни PowerJet, ни «Гражданские самолеты Сухого» (производитель SSJ 100) не подтверждили конструктивные дефекты.

Как рассказал тедиректор «Якутии» Александр Зинков, выявлены 33 случая выхода из строя двигателей из-за конструкторских недостатков камеры сгорания.

Причем, несмотря на простои «Якутии», государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) продолжает начислять платежи и пытается взыскать через суд долги, составляющие 108 млн рублей.

Альтернативных двигателей на рынке нет, а послепродажное обслуживание дороже, чем для аналогичного иностранного самолета Перевозчик попытался заменить SSJ 100 одним Boeing 737, но Минтранс не дал на это разрешения.

В ГСС заявили, что вопросы, поставленные «Якутией», регулируются соглашением между авиакомпанией и PowerJet. В PowerJet не комментируют ситуацию с отдельными заказчиками, отмечая, что двигатели возрастом менее десяти лет «в рамках зрелости цикла» регулярно направляются на техобслуживание. В Росавиации «проинформированы о состоянии парка» и «внимательно следят за ситуацией». В Минтрансе же поддержали предложение Росавиации перевести Boeing 737 «Якутии» в российский реестр.

Напомним, ранее источник в Red Wings сообщил, что авиакомпания прекратит эксплуатацию пяти самолетов SSJ-100 в мае 2016 года.

Источник в отрасли, в свою очередь, сообщил, что «Гражданские самолеты Сухого», производитель пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, отозвали пять лайнеров SSJ100 у авиакомпании Red Wings из-за невыполнения условий договора.