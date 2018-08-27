Депутаты поддержали идею отказа от пенсионных привилегий

«Я поддерживаю это решение, так как считаю его справедливым», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Зураб Макиев. Так он отреагировал на инициативу генсовета «Единой России» по добровольному отказу депутатов и членов Совета Федерации от пенсионных преференций.

Депутат Госдумы Зураб Макиев назвал справедливым предложение отказаться от пенсионных преференций.

«Есть хорошее выражение: хочешь что-то изменить – начни с себя. Поэтому поддерживаю это предложение всецело. Если такая инициатива будет вынесена, буду голосовать за», – сказал Макиев.

Его поддержал коллега депутат Денис Кравченко. «Сегодня наши граждане попадают в непростую ситуацию. Мы должны быть вместе с ними заодно. Поэтому мы и поддержали инициативу, чтобы снимать преференции депутатов при достижении пенсионного возраста, чтобы мы были в равных условиях с гражданами», – сказал Кравченко газете ВЗГЛЯД.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что держаться депутатам за пенсионные привилегии «было бы некорректно и неправильно по отношению к людям». Такого же мнения придерживаются депутаты Сергей Тен и Ильдар Гильмутдинов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, идею добровольного отказа от пенсионных преференций для членов Совфеда и депутатов Госдумы предложила партия «Единая Россия».