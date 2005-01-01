В ЕС задумались о запрете мемов

В соответствии со статьей 13 директивы об авторском праве в Евросоюзе могут запретить мемы, сообщает канал Sky News.

Как передает РИА «Новости», директива должна защитить интеллектуальную собственность пользователей, которые загружают в интернет информацию. Однако некоторые деятели полагают, любой контент, похожий на тот, что попадает под авторское право, смогут отследить и удалить.

В частности, некоторые из них считают, что решение «уничтожит интернет в том виде, в каком мы его знаем», а все то, что мы «видим и делаем» в Сети, попадет под контроль крупных компаний.

Противники инициативы опасаются, что из интернета будут удалять пародии и мемы, сами являющиеся оригинальным контентом, за основу которых берутся чужие работы.

Как заявил представитель Еврокомиссии, в основе предложений по авторскому праву лежит мысль о том, что люди должны иметь возможность зарабатывать своим творчеством. По его словам, директива не навредит свободе самовыражения в интернете.

Отмечается, что вопрос о поправках к законодательству об авторском праве будет обсуждаться в июне.