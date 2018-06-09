Стало известно о возможной встрече лидеров Японии и КНДР в России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые может провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре 2018 года, пишут СМИ.

Как пишет японская газета The Mainichi, и Абэ, и Киму направлены приглашения на ВЭФ, но пока неизвестно, примут ли они их.

По данным источников газеты в японском правительстве, Токио намерен начать неформальные переговоры с КНДР в Сингапуре в ходе саммита Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом 12 июня, куда Япония отправит советника по национальной безопасности Сетаро Яти.

Кроме того, японская сторона рассчитывает провести переговоры 14-15 июня в Монголии, после этого ожидаются налаживание контактов и встреча глав МИД стран в Сингапуре в августе.

Как пишет газета, из графика лидеров обеих стран выходит, что лично Абэ и Ким Чен Ын могут встретиться именно во Владивостоке.

Напомним, 4 июня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре, но точных параметров возможного визита пока нет.