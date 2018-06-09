В США создали суперкомпьютер производительностью 200 петафлопс

США опередили Китай в разработке мощнейшего в мире суперкомпьютера, создав машину производительностью 200 петафлопс, сообщили американские СМИ.

Как сообщил журнал MIT Technology Review, издаваемый Массачусетским технологическим институтом, национальная исследовательская лаборатория министерства энергетики США в Оук-Ридже запустила суперкомпьютер Summit, с пиковой производительностью в 200 петафлопс (200 квадрлн) операций в секунду, передает ТАСС.

Новый компьютер работает в 1 млн раз быстрее обычного ноутбука и на 60% быстрее предыдущего рекордсмена среди – суперкомпьютеров китайского Sunway TaihuLight с производительностью в 93 квадрлн операций в секунду.

«Все блоки Summit и сопутствующее оборудование занимают помещение, в котором могли бы разместиться два теннисных корта, и весят больше, чем авиалайнер», – говорится в статье.

Напомним, в феврале 2017 года китайские СМИ сообщали, что новейший сверхмощный компьютер с производительностью в 1 эксафлопс (квинтильон (10 в 18-й степени) операций с плавающей запятой в секунду) будет построен китайскими учеными к 2018 году.