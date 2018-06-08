Из лагеря на Урале госпитализировали 33 ребенка

В больницу с подозрением на кишечную инфекцию попали 33 воспитанника детского лагеря «Сосновый бор» в Свердловской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили ТАСС, что проверкой занимается прокуратура города Кушва после обращения в местную больницу 33 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор».

«Предварительно специалисты ставят диагноз «кишечная инфекция». Тяжелых заболевших нет, состояние детей удовлетворительное», – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будут устанавливаться причины заболевания.

В Кушвинской городской больнице сообщили, что отравившиеся из лагеря поступили в инфекционное отделение, за состоянием детей следят главный врач и остальные специалисты.

В январе среди учащихся хабаровской гимназии №3 произошла вспышка острой кишечной инфекции, заболели 50 детей. Было возбуждено уголовное дело.