Срыву концертов Земфиры в фан-зонах ЧМ-2018 дали неожиданное объяснение

Ответственность за срыв выступлений Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде лежит на организаторах концертов, заявил анонимный представитель компании-оператора фан-зоны чемпионата мира в этих городах.

«Никаких контактов не было, они (компания ЗАО «Планета Плюс» – прим. ВЗГЛЯД) просто решили сами по себе, никого не спросив, провести концерт в пяти городах: Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Калининград и Санкт-Петербург. В Петербурге Финкельштейн (президент компании ЗАО «Планета Плюс» – прим ВЗГЛЯД) сам же является оператором фан-зоны. Это просто бизнес-проект с продажей билетов, коммерческая история, а вход на фан-зону, вообще-то, бесплатный», – сказал источник радиостанции «Говорит Москва».

По словам собеседника, организаторы намеревались провести мероприятия в фан-зонах, подготовленных для болельщиков, сами по себе, «никого не спросив».

«Себестоимость работы одного дня фан-зоны – это десятки миллионов рублей. Они хотели сделать это бесплатно для себя, при этом продавая билеты. Какие-то города пошли на это, Казань, Екатеринбург – они согласились на эти условия, видимо, из бюджета региона. Хотя непонятно, почему коммерческая структура продает билеты, а бюджеты регионов должны это компенсировать», – заявил источник.

Ранее сообщалось, что Земфире запретили выступать на концертах в Нижнем Новгороде и Калининграде в рамках ЧМ-2018.