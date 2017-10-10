Апелляционные суды отменили решения о выплатах акционерам ЮКОСа

Решения арбитражных судов о взысканиях с России в пользу бывших акционеров ЮКОСа отменены, сообщил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

Отменены все решения арбитражных судов за рубежом по искам «первой волны» – после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, передает ТАСС со ссылкой на Кондакова.

«7 июня 2018 года шведский апелляционный суд округа Свеа поставил, наконец, точку в длящихся с марта 2007 года разбирательствах в Стокгольме между группой испанских владельцев американских депозитарных расписок (АДР) ЮКОСа и Российской Федерацией, отменив соответствующее решение стокгольмского арбитража и обязав взыскать с испанских миноритариев в пользу Российской Федерации судебные издержки на сумму порядка 3,3 млн долларов», – сказал он.

Отметим, что в октябре акционеры ЮКОСа отозвали иски к России из судов во Франции, в ноябре – отказались от дальнейших разбирательств в Бельгии.

В апреле 2016 года суд Гааги признал, что гаагский арбитраж, обязавший Россию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа, не имел надлежащей для этого компетенции. Решение было отменено. Это дало основания для снятия ареста с зарубежных активов России.