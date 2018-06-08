В Ингушетии нейтрализованы двое бандитов

Двое бандитов, готовивших террористическое преступление, нейтрализованы в Ингушетии в ходе продолжающейся контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Сегодня в городе Назрани Республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов, вынашивающих намерения совершить преступление террористической направленности», – передает РИА «Новости» сообщение НАК.

Ранее в пятницу в Назрани правоохранители в ходе спецоперации заблокировали боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, и ликвидировали одного из них, сообщили в силовых структурах региона.