Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии

В пятницу в Назрани правоохранители в ходе спецоперации заблокировали боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, и ликвидировали одного из них, сообщили в силовых структурах региона.

Боевикам предложили сдать оружие и сдаться, однако те в ответ открыли огонь, передает РИА «Новости».

В результате один из нападавших был ликвидирован. Спецоперация продолжается.

Напомним, в апреле в Дербентском районе Дагестана силовики уничтожили одиннадцать боевиков.