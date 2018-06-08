Управляющему директору «Роснано» предъявили новые обвинения

Следственный комитет обратился в суд с просьбой заключить под стражу управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова по новому уголовному делу.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство СК об избрании Горькову меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Она пояснила, что Горькову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Уточняется, что в пятницу заканчивается предельный срок содержания под стражей по ранее предъявленному ему обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Напомним, 11 июня 2017 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Горькова, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, в результате которого Роснано был причинен ущерб на 738 млн рублей. Горьков заявил о своей невиновности. В самом Роснано считают решение суда необоснованным.