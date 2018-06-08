Цены на нефть показали разнонаправленную динамику

В пятницу утром цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фон новостей о задержке поставок из Венесуэлы; также инвесторы ждут статистику по буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов

Так, по состоянию на 07.54 мск августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,12%, до 77,2 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI росли в цене на 0,12%, до 66,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Котировки поддерживаются новостями о проблемах с поставками нефти из Венесуэлы: в четверг СМИ сообщили, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA почти на месяц отстает от плана поставок сырья клиентам, что усугубляет степень сокращения нефтедобычи в стране, а также может нарушить условия поставочных контрактов компании.

Добыча нефти в Венесуэле достигла минимального уровня на фоне экономического и политического кризиса – по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день.

В настоящее время инвесторы ожидают публикацию данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу нефтяных и газовых буровых установок в США.

За минувшую неделю число американских нефтяных буровых установок выросло на две штуки, или на 0,2% – до 861 единицы. Общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.

Напомним, мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром пошли вверх после снижения в среду, которое было вызвано данными о неожиданном росте запасов в США.