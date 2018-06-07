Британские СМИ написали о «разрушающейся» России

Британский журнал написал о том, что президент Владимир Путин хочет разрушить Европу ради сохранения мифа о сильной России.

На следующей неделе в Москве стартует чемпионат мира по футболу, и Кремль не пожалел денег, чтобы представить Россию Путина энергичной, безопасной и сильной страной. Несмотря на стоимость нефти, президент России нашел деньги на новые стадионы, а также на обновление Москвы, которая теперь выглядит свежее и богаче любой европейской столицы. Однако Россия рассыпается, а Путину безразлично, что мир возмущен делом Скрипалей, разрушением Алеппо и аннексией Крыма, пишет британский журнал The Spectator. Отметим, что во время операции по освобождению Алеппо западная пропаганда бездоказательно заявляла о якобы масштабных разрушениях в городе. При этом реальный урон, нанесенный союзниками, например, Ракке, она игнорировала.

Несмотря на многомиллиардные проекты вроде моста в Крым и новеньких стадионов, Россия находится в ужасном состоянии. Журнал ссылается на исследования Росстата о состоянии страны: за последние 18 лет вместо 68 тысяч школ осталась 41 тыс., вместо 10 тыс. 700 больниц – 5 тыс. 400, количество непригодного для жизни жилья удвоилось, количество бюрократов увеличилось с 1,2 млн до 2,2 млн, а реальный ВПН остается ниже, чем в 1990 году. Отдельно в статье отмечается, что ВПН Китая при этом вырос вчетверо, а Америки – вдвое. The Spectator утверждает, что от безысходности Кремль даже планировал новые пенсионные реформы и болезненные бюджетные сокращения.

Также британское СМИ пишет, что Россия не менее семи лет поддерживает и поощряет политиков и движения, которые пытаются подорвать европейское единство, в то время как потенциальные разрушители европейского проекта (от британского политика Найджела Фаража до основателя итальянского «Движения пяти звезд» Беппе Грилло) выражают восхищение Путиным. Новое популистское итальянское правительство уже потребовало снять с России санкции. По словам издания, надежды Путина на то, что Европа начинает пожирать саму себя, сбываются, ведь раздрай и кризис в Европе – хорошая новость для России.

Английский журнал уверен, что объединенная Европа могла бы в мгновение ока уничтожить российскую экономику. Именно поэтому европейские распри так важны для политического выживания Путина и поддержания мифа о сильной России. В статье задается вопрос о том, станет ли четвертый срок Путина временем триумфа, а не бедствий. Однако тут же в тексте приводится отрицательный ответ: президенту РФ помогли не эффективные действия, а везение.

«Кремлевские политтехнологи сочинили впечатляющее попурри из лозунгов, льстящих национальному самолюбию; в реальности Россия – продвинутая клептократия, которой правят глубоко циничные и коррумпированные люди, а экономика три десятилетия пребывает в стагнации. У Путина есть хвастливые фразы, самоуверенность и немного нефтедолларов на международную показуху вроде кубка мира. Но то, что выдают за формулу национального величия, на самом деле стоит не на здравом смысле, а на везении. И это везение заканчивается», – подводит итоги The Spectator.