Путин рассказал о думах о тех, кто возьмет ответственность за Россию

Преемника на пост президента России выберет российский избиратель, заявил лидер страны Владимир Путин.

Путин не готовит себе преемника «в классическом смысле слова», сказал он во время прямой линии. «Его определит российский народ. Избиратель», – пояснил президент.

«Конечно, я думаю о том, чтобы у нас подросло новое молодое поколение управленцев. Людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию», – сказал Путин.

Путин заметил, что вопрос о преемнике является традиционным.

Напомним, в апреле 2017 года Путин уже говорил, что его преемника определит на демократических выборах народ, а не конкретные чиновники.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».