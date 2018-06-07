Стали известны итоги переговоров Турции и США по С-400

Власти Турции отвергли требование США об аннулировании соглашения с Россией по поставкам зенитно-ракетных комплексов C-400, сообщает Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

При этом Анкара готова учесть обеспокоенность США возможными рисками для самолетов НАТО при эксплуатации С-400, передает РИА «Новости».

В последнее время вопрос об С-400 неоднократно поднимался на турецко-американских переговорах, в последний раз это произошло на встрече госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне 4 июня.

Чавушоглу тогда заявил, что Турции пришлось договориться с Россией о покупке зенитных ракетных систем С-400, так как западные союзники в этом отказывали, но Анкара готова приобрести подобные системы у США, если Белый дом «готов их продать». В то же время Чавшоглу отметил напряженность в отношениях Турции и США из-за ситуации с F-35 – Вашингтон заявлял о возможности отзыва решения о поставке самолетов.

Ранее Помпео утверждал, что Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России и надеется, что этого не случится. Он также заявлял, что США предложили Турции альтернативы российским ЗРК С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что его страна приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.

Соединенные Штаты считают опасностью покупку Турцией у России систем С-400, так как это якобы может привести к утечке информации об истребителях F-35, которые Вашингтон собирался поставить Анкаре.