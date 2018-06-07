Госдеп собрался обучать украинских журналистов

Посольство США в Киеве выделило грант на обучение украинских журналистов, чтобы укрепить связи между работниками СМИ двух стран.

На годовую программу обучения Госдепартамент США готов выделить 400 тыс. долларов, сообщает RT со ссылкой на документ.

«Цель проекта – создание и поддержание долгосрочных отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ сопоставимой величины и между работающими в них людьми», – говорится в документе.

За год планируется организовать четыре программы обучения для сотрудников «финансово стабильных» СМИ Украины. Программой предполагаются визиты украинских журналистов в США, во время которых они получат консультации, посетят семинары и курсы интенсивной подготовки. Как следует из документа, американские журналисты должны передать свой профессиональный опыт, «укрепляя связи» между двумя медиа-партнерами.

Американцы познакомят коллег из Украины с американской медиаиндустрией, обучат методам противодействия дезинформации, поговорят на такие темы, как использование интернета в качестве инструмента журналистики, веб-дизайн СМИ, методы работы, менеджмент, журналистская этика, медиаграмотность, взаимодействие между журналистом и редактором, лицензирование и другие правовые вопросы.

Ситуация со свободой слова на Украине сложная, о чем говорят многие международные организации. Напомним, во вторник Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ-EFJ) осудили публикацию пресс-секретарем Генпрокуратуры Украины Ларисы Сарган списка из 26 так называемых предателей, которые критиковали правоохранительные органы после «убийства» в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. В списке оказались несколько журналистов.

В субботу сообщалось, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать журналиста РИА «Новости» на суде по делу главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого задержали в Киеве 15 мая в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.