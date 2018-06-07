Донецкую фильтровальную станцию решили законсервировать

Руководство компании «Вода Донбасса» решило остановить и законсервировать Донецкую фильтровальную станцию и эвакуировать рабочих при содействии СММ ОБСЕ, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе «Н20» (дорога, ведущая к Донецкой фильтровальной станции) без непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ. Руководством компании «Вода Донбасса» принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Он сообщил также, что персонал планируют эвакуировать 7 июня в присутствии патруля ОБСЕ.



«Вчера вечером при личном содействии первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга получено согласие главы миссии на выделение специального патруля для усиленного мониторинга эвакуации персонала Донецкой фильтровальной станции и проведения консервации станции. Мероприятие по эвакуации персонала станции запланировано на сегодня на 10.00 (время совпадает с московским)», – рассказали в ведомстве.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тыс. жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов.

Напомним, в конце мая ВСУ обстреляли автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС ДНР в районе Донецкой фильтровальной станции.

Во вторник, 5 июня в СЦКК сообщили, что мониторинговая миссия ОБСЕ временно приостановит усиленный мониторинг ротации смен рабочих на Донецкой фильтровальной станции в связи с обстрелами ВСУ.