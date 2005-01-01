На прямую линию с Путиным поступило более 1,7 млн вопросов

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, поступило более 1,7 млн вопросов, сообщили организаторы мероприятия.

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется в 12.00 мск 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

На 8.00 мск четверга уже поступил 1 000 381 звонок, 384 132 СМС, а также 41 359 ММС-сообщений, также через приложение получены 13 314 видеосообщений, посредством видеодиалогов направлено 6 620 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 185 тыс. раз, передает РИА «Новости».



По словам организаторов, через социальные сети в текстовом виде поступило 49 302 сообщения, в формате видео – 2 828. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 44 145.

По традиции «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится в Гостином дворе, но в этот раз в студии программы не будет гостей, задающих вопросы президенту. Их заменят интерактивные экраны, передает «Интерфакс».

С их помощью во время прямой линии глава государства будет общаться с руководителями регионов и членами правительства по конференц-связи.

Организаторы прямой линии ранее сообщили, что в студии будут установлены интерактивные экраны, которые могут одновременно принимать до 45 видеосигналов. На экраны будут выводить SMS, MMS, видеозвонки. Дозвониться в прямой эфир можно будет с помощью приложения «москва-путину.рф» и изображение звонящего также появится на этих экранах.

Основная часть поступивших вопросов посвящена социальной тематике и проблемам ЖКХ. Также россиян интересуют экология, ЧМ-2018, рост цен на бензин, пенсионная реформа и многие другие.

Напомним, по данным на утро среды, на прямую линию с российским президентом Владимиром Путиным поступило более 1,3 млн вопросов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 7 июня в 12.00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

В среду организаторы мероприятия сообщили, что во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 7 июня в зале будут впервые присутствовать волонтеры.