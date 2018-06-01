В «Прямой линии с Путиным» появится важное новшество

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» глава государства будет общаться с руководителями регионов и членами правительства по конференц-связи, рассказал источник в руководстве одного из регионов.

Как пишет РБК, формат видеоконференции будет использоваться, когда президенту будет необходимо в режиме онлайн задать вопрос чиновнику или главе субъекта России в ответ на обращение граждан. По данным источника издания, администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам смотреть прямую линию. По словам другого источника, «всех глав регионов просили быть на связи».

Просьбы быть у экранов объяснили тем, что президент во время прямой линии может дать непосредственно поручение главам регионов и каждый из них должен быть к этому готов.



Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Первые вопросы прямой линии, заданные президенту Владимиру Путину, касаются проблем науки, экономики, соцобеспечения и коммунально-бытового обслуживания, а также экологии, следует из информации с официального сайта проекта.