На прямую линию с Путиным поступило 1,3 млн вопросов

По данным на утро среды, на прямую линию с российским президентом Владимиром Путиным поступило более 1,3 млн вопросов, сообщили организаторы.

Больше всего вопросов поступило по телефону – более 760 тыс. Также получено 306 тыс. СМС-сообщений, более 30 тыс. MMS., еще 140 тыс. вопросов оставлено на специальном сайте программы. Более 85 тыс. пользователей использовали для обращения к Путину специальные приложения и официальные группы в соцсетях, передает ТАСС.

Сбор обращений начался 27 мая и продолжится до окончания «Прямой линии».

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Во время прямой линии глава государства будет общаться с руководителями регионов и членами правительства по конференц-связи.