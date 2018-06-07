Миру предрекли дефицит ирландского виски

Повышенный спрос на ирландский виски, зафиксированный в последние годы, в обозримом будущем приведет к дефициту напитка.

Такое заявление сделал предприниматель из Ирландии, экс-владелец компании-производителя ирландского виски Cooley Джон Тилинг, считающийся отцом бума на потребление этого напитка, сообщает «Спутник Азербайджан» со ссылкой на издание The Irish Times.

По словам Тилинга, производители не успевают за растущим спросом на виски, потому вскоре будет ощущаться нехватка продукта.

«То, что мы сейчас делаем, нельзя продавать ближайшие семь лет. То есть, если темпы роста спроса сохранятся в последующие шесть-семь лет, наступит дефицит», – сказал предприниматель.

Он подчеркнул, что в Ирландии уже не осталось выдержанного солода для производства виски – все имеющиеся запасы были использованы для обеспечения все растущего спроса в последние несколько лет.

Представитель Ирландской ассоциации заявил также, что производители столкнутся со сложной задачей, однако, по его словам, это то, к чему и шла индустрия производства виски в стране.

«Мы выросли до 18-ти производителей с четырех. В следующие два года многие из новых производителей представят впервые свой продукт. Это дополнит объемы действующим компаниям, также наращивающим свое производство», – сказал он.

При этом нехватка уже наблюдается у японского производителя Suntory, который снял с продажи напитки 12-летней и 17-летней выдержки из-за отсутствия запасов виски.

Отмечается, что продажи ирландского виски ежегодно растут на десять процентов в 75 странах мира.