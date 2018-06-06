МГУ поднялся на несколько позиций в рейтинге лучших вузов мира

МГУ имени Ломоносова занял в «Рейтинге мировых университетов» QS World University Rankings 90-е место, ближайшие конкуренты лишь в конце топ-250, заявили в вузе.

Как передает «Интерфакс», по сравнению с предыдущим годом МГУ прибавил пять позиций и занял 90-е место, оказавшись единственным российским вузом в «первой сотне».

Всего в новый рейтинг вошли 27 университетов из России. Ближайший конкурент МГУ – Санкт-Петербургский государственный университет – находится на 235 месте (в 2017 году – 240), Новосибирский госуниверситет – 244 (250), Томский госуниверситет – 244 (250) и МГТУ имени Баумана – 299 (ранее 291).

Как отметила представитель QS Зоя Зайцева, «ахиллесова пята» российских вузов –это индекс цитирования.

«Ни один из российских университетов не вошел в топ-800 в мире по этому индикатору, что весьма печально. С другой стороны, это показывает стратегический приоритет для министерства в ближайшем будущем», – отметила Зайцева.

Всего в рейтинг QS попала 1 тыс. вузов, которые оценивались по шести критериям, имеющим свой удельный вес в общей оценке: репутация в академической среде (40%), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных преподавателей (5%) и студентов (5%).

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что МГУ имени Ломоносова вошел в 100 лучших университетов мира в международном рейтинге вузов Academic Ranking of World Universities за 2017 год, подготовленном Центром исследования университетов мирового класса при Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяотун.

При этом, по версии британского журнала Times Higher Education, в сентябре прошлого года вошли 18 российских университетов, в том числе МГУ, который в общем зачете занял 194 место.