В Подмосковье избили и обокрали бывшую жену экс-главы НПО «Космос»

Женщина отдыхала с друзьями в Раменском районе Подмосковья, неизвестные избили и ограбили Екатерину и ее друзей.

Трое грабителей избили бывшую жену экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова Екатерину, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что женщина отдыхала в кампании друзей в Раменском районе, когда в дом ворвались трое грабителей.

«Преступники избили Екатерину и ее друзей, сняли с них украшения и связали. После этого грабители нашли в доме полтора миллиона рублей», – сообщает источник. Уточняется, что ограбление могло произойти по наводке, поскольку дома в этом районе неприметные.

Дом, где произошел инцидент, принадлежит Олегу Метле, бывшему партнеру Чернякова.

Напомним, бывший директор НПО «Космос» Андрей Черняков находится в федеральном розыске с весны 2015 года. Его подозревают в хищениях 11 млрд рублей при стройке Алабяно-Балтийского тоннеля.

Напомним, ранее УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье «Мошенническое хищение в сфере кредитования» в отношении президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, а власти Флоренции по иску Банка Москвы арестовали недвижимость бизнесмена.

Высокий суд Лондона вынес приказ о замораживании и раскрытии активов бизнесмена Андрея Чернякова в связи с иском Банка Москвы, у которого возглавляемое им НПО «Космос» получило и не вернуло кредиты на миллиарды рублей.