Обновленный Ту-22М3 заставил американцев волноваться за будущее своего флота

Модернизация российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 означает возвращение «проклятья» флота США, пишут западные СМИ.

Как говорится в статье издания The National Interest, во времена холодной войны от Ту-22М3 корабли ВМФ США прикрывали реактивные многоцелевые истребители F-14 Tomcat с управляемыми ракетами AIM-54 Phoenix на борту.

«Российский парк Ту-22М3 представляет собой небольшую часть той силы, которой когда-то обладал Советский Союз. Однако сегодняшний Ту-22М3 с модернизированным оружием и датчиками является такой же угрозой, хотя и в меньших масштабах», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

По данным автора материала, проблема осложняется тем, что F-14 Tomcat давно снят с вооружения.

«Таким образом, даже скромный российский ударный потенциал может представлять реальную опасность для боевой группы ВМФ с учетом возможностей Х-32 (модернизированная ракета, позволяющая не входить в зону действия палубной авиации противника – прим.ВЗГЛЯД) особенно учитывая ее скорость и маневренность», – пишет издание.

По мнению автора статьи, палубный штурмовик F/A-18E/F Super Hornet совместно с корабельной боевой системой Aegis могут выступить защитниками американского флота, но учитывая недостаточную скорость Super Hornet, он не сможет перехватить Ту-22М3 до запуска ракеты.

В конце апреля 2018 года на Казанском авиационном заводе сообщили, что в августе планируется поднять в воздух сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.

Напомним, в мае источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что новый авиационный ударный комплекс – модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 – поступит в Дальнюю авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России в октябре.