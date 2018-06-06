Поспешивший с обвинениями Лондон сорвал расследование «дела Скрипалей»

Великобритания поспешила обвинить Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, и теперь следствие вынуждено безрезультатно работать в этой «колее», заявило посольство России в Лондоне.

Посольство сообщило на своем сайте, что по-прежнему узнает подробности расследования из СМИ, а не по двусторонним каналам – власти Великобритании отказываются от сотрудничества и не отвечают на запросы.

Дипломаты с удивлением отметили, что у британских следователей все еще нет круга подозреваемых, хотя к расследованию привлечены 250 детективов, проведено 176 обысков, опрошено более 900 свидетелей, изучено свыше 4 тыс. часов видеозаписей, собрано более 2,3 тыс. вещественных доказательств.

«А необоснованные обвинения в отношении России по-прежнему остаются», – сказано в сообщении.

Полиция же заявляет, что «расследование до сих пор ведется по нескольким направлениям».

Как подчеркивает посольство, все это доказывает, что Лондон поспешил возложить ответственность за инцидент в Солсбери на Москву, «не дожидаясь хоть каких-то результатов следствия». Теперь же полиция «вынуждена работать в заданной властями колее – и, как видим, безрезультатно».

Россия выразила готовность взаимодействовать с британской стороной в расследовании.

«Вызывает глубокое разочарование, что британское правительство в «деле Скрипалей» вышло из международно-правового поля», – сказано в сообщении посольства.