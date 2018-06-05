Пентагон захотел доверить защиту от ядерных ракет искусственному интеллекту

США разрабатывают проекты, предусматривающие использование искусственного интеллекта (ИИ) для отслеживания ракет с ядерными боеголовками, сообщают СМИ.

Речь идет о целом ряде программ с использованием ИИ для защиты США от ядерного удара. Прежде информация о них не появлялась в СМИ, так как в бюджете Пентагона разработки были скрыты «почти непроницаемым» слоем специальной терминологии, передает Reuters.

По задумке специалистов, работающих над проектами, ИИ должен обрабатывать огромные объемы данных, включая спутниковые снимки, со скоростью и точностью, недоступными человеку.

ИИ должен искать признаки подготовки запуска ракет, чтобы США могли уничтожить их или решить вопрос дипломатическим путем.

Сообщается, что нынешняя администрация предложила увеличить финансирование только одной из программ более чем втрое – до 83 млн долларов.

По словам экспертов, ИИ должен помочь «найти иголку в стоге сена».

Один из проектов нацелен на КНДР. Пентагон все больше внимания уделяет северокорейским разработкам ракет, в частности, мобильным пусковым установкам, которые могут быть спрятаны в туннелях, лесах и пещерах.

Кроме того, Пентагон, вероятно, намерен использовать разработки в противостоянии с Россией, Китаем, Ираном, а также для борьбы с терроризмом.

Один из чиновников заявил, что ранний прототип системы отслеживания ракетных пусковых установок уже проходит испытания у американских военных.

Эксперты указывают и на риски, связанные с программами ИИ: гонка вооружений в данной области с Россией и Китаем, вероятность компьютерных ошибок, ускорение принятия решений в условиях ядерного кризиса. Пентагону придется найти способ гарантировать, что решения будут принимать люди, а не машины. Специалисты опасаются, что Китай и Россия «обманут» ИИ, научатся скрывать свои ракеты.

В апреле Пентагон объявил о создании Центра искусственного интеллекта.