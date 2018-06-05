Додону не разрешили сделать госсимволом Молдавии флаг союзника Дракулы

Правительство Молдавии отклонило инициативу президента Игоря Додона о легализации исторического знамени Стефана (Штефана) III Великого.

Кабмин объяснил отказ тем, что предложенный проект не вписывается по содержанию в объект регулирования закона о Государственном флаге Молдавии, сообщает «Интерфакс». Правительство также обратило внимание на заключение Академии наук, согласно которому «Штефан Великий под этим знаменем 12 сентября 1485 году воздал дань уважения польскому королю Казимиру IV Ягелло».

«В средневековье термин «дань уважения» означал «присягу вассала на верность своему государю», – заявили ученые. По их мнению, Штефан Великий унизился перед польским королем.

Академия наук предложила утвердить в качестве знамени-символа Штефана Великого и Святого знамя, под которым молдавский господарь одержал победу в битве у Байи в 1467 году. Другим вариантом было названо знамя, воодушевившее княжеское войско и его союзников на бой, в котором пали 120 тыс. воинов Османской империи в битве при Васлуе в 1475 году.

Ранее Додон представил новую инициативу о легализации исторического знамени Стефана (Штефана) III Великого.

Стефан III Великий (1429 -1504 годы) правил Молдавским княжеством на протяжении 47 лет, при нем государство достигло небывалого расцвета. Был союзником господаря Валахии Влада Цепеша (Дракулы).