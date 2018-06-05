Глава минобороны Черногории исполнил роль шпиона для учений НАТО

Показательными выступлениями, в которых принял участие глава минобороны Черногории Предраг Бошкович, был дан старт патрулированию авиацией НАТО воздушного пространства этой страны.

Самолеты ВВС Италии и Греции во вторник начали постоянное патрулирование воздушного пространства Черногории в рамках программы интегрированной системы противовоздушной и противоракетной защиты НАТО, в связи с этим состоялись показательные учения по приземлению «самолета-шпиона» дежурными самолетами альянса, передает РИА «Новости».

«Роль «самолета-шпиона» сыграл самолет правительства Черногории, в котором находился министр обороны Предраг Бошкович и представитель НАТО. Учения прошли успешно», – передает Радио и телевидение Черногории со ссылкой на военное ведомство.



После завершения учений Бошкович поблагодарил Италию и Грецию за то, что «они защищают небо Черногории».



Бригадный генерал НАТО Ди Марко подчеркнул, что контроль воздушного пространства альянс будет осуществлять в Черногории ежедневно и круглосуточно.



Также миссия НАТО в Черногории разместила видео, на котором офицер ВВС Черногории показывает изображение на радаре: «Вот летят три греческих «Фантома», это наш самолет, а вот летят два «итальянца». А в этот момент наш самолет встретился с греческими, итальянские истребители в двух минутах, на подходе», передает ТАСС.

Как сообщает национальное телевидение страны, начало патрулирования воздушного пространства Черногории приурочили к первой годовщине вступления страны в НАТО.

Минобороны отметило также, что патрулирование самолетами НАТО неба этой балканской страны будет «круглосуточным и абсолютно бесплатным», и ничего позорного в чужих самолетов в небе нет.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что значит для Балкан усиление НАТО в регионе за счет Черногории.