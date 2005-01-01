В Госдуме предложили сократить рабочий день госслужащим в дни матчей сборной на ЧМ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выступил с инициативой сократить рабочий день госслужащим в дни матчей сборной России на ЧМ-2018.

«Матчи нашей сборной с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18 и 17 часов по московскому времени, с Египтом – в 21 час. Я думаю, служащих европейской части России можно... и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру», – передает РИА «Новости» слова Свищева.

По его словам, с учетом часовых поясов в стране главные матчи для болельщиков российской сборной придутся на ночное время, поэтому работодатели «могли бы позаботиться о здоровье своих подчиненных и, к примеру, разрешить в такие дни прийти на работу позже».

«Конечно, мы понимаем, что предложение дать послабления в рабочем графике на время игры сборной России вряд ли поддержат на федеральном уровне, но отдельно взятым руководителям можно было бы об этом задуматься», – заявил политик.

Инициативу однопартийца поддержал вице-спикер Госдумы от ЛПДР Игорь Лебедев.

«Полностью поддерживаем предложение. Оно родилось только сегодня, мы подумаем, в какой форме его поддержать. Может быть, мы сделаем обращение в адрес комитета Госдумы по труду и социальной политике с просьбой, чтобы комитет выступил с подобной инициативой или как-то поставил этот вопрос», – заявил Лебедев.

Напомним, в понедельник вице-премьер Виталий Мутко призвал поддержать сборную России на предстоящем чемпионате мира по футболу. Вместе с тем журналист Василий Уткин, комментируя перспективы сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018, заявил, что команду спасет от позора лишь отвага игроков.