Российские гимнастки победили в медальном зачете ЧЕ

В медальном зачете чемпионата Европы по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре победили российские гимнастки.

Они завоевали семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Второе место досталось команде Италии (одно золото, два серебра, две бронзы), третье – Болгарии (золото, серебро, две бронзы).

Российские спортсменки одержали победы в многоборье в групповых упражнениях и в общекомадном турнире, передает РИА «Новости».

Золотые медали завоевали Арина Аверина (индивидуальное многоборье), Полина Шматко (обруч), Лала Крамаренко (мяч и ленты) и Дарья Трубникова (булавы).

Дина Аверина получила серебро в индивидуальном многоборье.

Бронзовая медаль стала результатом выступления в групповых упражнениях с пятью обручами.

Отметим, что сборная перед стартом ЧЕ столкнулась сразу с целым рядом проблем из-за травм, четыре представительницы России на ЧЕ (Шматко, Крамаренко, Трубникова и Анастасия Сергеева) – юниорки.