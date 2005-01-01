Австрия призвала отменить антироссийские санкции

Европейский союз должен пересмотреть свою позицию в отношении России и отменить санкции, заявил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Штрахе в интервью газете Österreich подчеркнул, что антироссийские санкции навредили австрийской экономике. «Я всегда предупреждал о том, чтобы не направлять Россию в объятия Китая», – приводит его слова РИА «Новости».

Вице-канцлер Австрии подчеркнул, что пришло время «прекратить эти мучительные санкции» и перейти к нормализации политических и экономических отношений с Россией.

Ранее американские СМИ признали, что санкции в отношении России вызывают все больше недовольства в странах Евросоюза, в деловом сообществе их считают нецелесообразными.