Российский курортный город передал детскую площадку для Алеппо

В субботу в калининградском курортном городке Зеленоградск состоялась торжественная передача командованию Балтфлота игровой площадки для детей разрушенного войной города Алеппо.

Такой необычный дар, приуроченный ко Дню Защиты детей, решили преподнести сирийским детям местные предприниматели и власти.

«Площадка современная, многофункциональная, немножко пришлось помучиться, чтобы правильно перевести инструкцию по эксплуатации и сборке, - сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель местной Ассоциации ресторатов и отельеров Сергей Куренков. – Теперь военным, взявшим на себя трудности логистики, предстоит доставить ее в Алеппо».

Представители Балтфлота ведомства заверили: столь важный груз прибудет к месту назначения без проволочек, и российские военные помогут властям сирийского города в монтаже площадки.

Это не первая акция жителей Зеленоградска, напрямую связанная с событиями в Сирии. В феврале прошлого года школьники муниципалитета также при помощи авиации Балтфлота передали российским военным, принимающим участие в операции в Сирии, подарки, сделанные своими руками. А в декабре 2017-го по решению местного совета депутатов одной из новых улиц города было присвоено имя героически погибшего в Сирии Александра Прохоренко.

«Отдаю должное гражданской позиции наших предпринимателей, - рассказал глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой. – Не сомневаюсь, что этот детский игровой комплекс станет точкой радости и мира в изможденном войной городе, еще одним символом возврата Сирии к мирной жизни.»