Албанцы скинулись на штрафы за демонстрацию игроками Швейцарии «черного орла» на ЧМ

Этнические албанцы собрали более 27 тыс. долларов США для выплаты штрафов, которые ФИФА наложила на Гранита Джаку и Джердана Шакири за демонстрацию политических взглядов во время игры с командой Сербии на ЧМ-2018, сообщают СМИ.

Глава министерства торговли и промышленности самопровозглашенной Республики Косово Байрам Хасани пожертвовал свою зарплату, заявив: «Я отдал свою зарплату в знак поддержки наших мальчиков, которые заставляют нас гордиться».

Он отметил, что если деньги не примут, то собрать средства могли бы и швейцарцы, передает Reuters.

Средства еще не отправлены швейцарской команде.

Премьер-министр Албании Эди Рама также предложил албанцам собрать деньги, передает Sports.ru.

Напомним, Джака и Шакири оштрафованы на 10,1 тыс. долларов каждый. Капитан сборной Швейцарии Стефан Лихштайнер оштрафован на 5 тыс. долларов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Джаки и Шакири во время празднования голов сложили ладони в знак «черного орла» – символа Албании. Оба этих футболиста являются этническими албанцами.