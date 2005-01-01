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25 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

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          Унижение сербов опять сойдет албанцам с рук

          Пропаганда идей Великой Албании в исполнении сборной Швейцарии по футболу   25 июня 2018, 11:30
          Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

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          Дисциплинарный комитет ФИФА все-таки открыл расследование в отношении футболистов сборной Швейцарии Шакири и Джаки из-за их поведения на матче с командой Сербии. Однако есть основания полагать, что националистическая провокация вновь сойдет албанцам с рук и за все традиционно накажут одних сербов. Двойные стандарты в этом смысле буквально поражают.

          По происхождению Джердан Шакири и Гранит Джака – косовские албанцы, причем Джака имеет гражданство Косово и ведет активную пропагандистскую деятельность.

          Забив свои голы в ворота сербской сборной, оба футболиста скрестили ладони с растопыренными пальцами – получившаяся фигура символизирует орла на флаге Албании. Хорошо знакомые с этим жестом сербские болельщики начали освистывать немецкого арбитра польского происхождения Феликса Брыха, хотя он не обязан знать, что именно Джака и Шакири имели в виду. На прямой трансляции также видно, как некоторые игроки сборной Сербии пытаются объясниться с Джакой и Шакири на сербском, который они оба худо-бедно понимают.

          По предварительным данным, поступок Джаки и Шакири подпадает под 54-ю статью дисциплинарного кодекса ФИФА. Таким образом, им грозит штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков каждому и, что гораздо важнее, дисквалификация на два матча. Теперь они могут пропустить игру с Коста-Рикой, а если Швейцария выйдет из группы, то и игру 1/8 финала. В данный момент проводятся «следственные действия»: изучение видеозаписей и опрос свидетелей, под которыми, скорее всего, понимаются судьи видеопросмотра (VAR).

          Параллельно ФИФА начала расследование в отношении Федерации футбола Сербии – из-за освистывания болельщиками судьи Брыха и «оскорбительных политических высказываний». Заодно будет проверено заявление тренера сборной Сербии Младена Крстаича, которое он сделал после матча. Судя по всему, это:

          «Я бы не дал ему (судье Брыху – ВЗГЛЯД) ни желтой, ни красной карточки, а отправил бы его в Гаагу. Пусть бы его отдали под суд, как они это делали с нами».

          После матча Джака и Шакири объяснили свое поведение «эмоциями». Якобы они не хотели никого оскорбить, а их жесты были адресованы исключительно родственникам и близким. Верить в это могут только наивные.

          Шакири приготовился к своей акции заранее и вышел на поле в бутсах, на одной из которых был изображен герб непризнанной республики Косово. Теоретически это тянуло на более серьезное обвинение, чем «птичка», поскольку еще до начала чемпионата мира ФИФА официально запретила использование любой символики современного Косово, независимость которого Россия не признает. В качестве «жеста равновесия» в федерации также запретили символику Донецкой и Луганской республик, заодно отцензурировав список артистов, которые должны были выступать на мероприятиях под ее эгидой. Однако «иск о бутсах Шакири» в итоге отклонила, так что не столь очевидное «дело о жестах» (мало ли, что за «птичку» они там показывали, может, это голубь мира) почти наверняка постигнет та же участь.

          Нужно понимать, что сборная Швейцарии – это почти что сборная Албании. Помимо упомянутых выше главных звезд швейцарского футбола Джаки и Шакири в стартовый состав входят полузащитники Валлон Бехрами (родился в Косово) и Блерим Джемайли (родился в Македонии). В запасе остаются защитник Нико Эльведи (уроженец Швейцарии), нападающий Адмир Мехмеди (родился в Македонии) и нападающий Шани Тарашай (родился в Косово). Эту «югославскую компанию» можно расширить боснийским мусульманином Харисом Сеферовичем, хорватами Йосипом Дрмичем и Марио Гаврановичем и – внимание – главным тренером, сербом Владимиром Петковичем. Последний – уроженец столицы Боснии Сараево и обладатель сразу четырех паспортов: Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Швейцарии.

          В Швейцарии такой состав национальной сборной либо не оценивается вообще, либо оценивается с одобрением: посмотрите, мол, какие мы толерантные. Специфическая этническая палитра считается даже чем-то вроде национального успеха и символа привлекательности государства – «они выбрали Швейцарию».

          Да, выбрали. Но только для того, чтобы через нее нести остальному миру лозунги о независимом Косово и Великой Албании.

          Албанская община в тихой стране часов и сыра уникально влиятельна – она там сильнее даже, чем в Бельгии и Нидерландах. При этом ее пропагандистская машина использует практически любой шанс для демонстрации своей позиции, практически в открытую провоцируя эмоционально неустойчивых сербов. И спорт для этих людей, безусловно, не «вне политики».

          Памятен отборочный матч чемпионата Европы 2016 года между сборными Сербии и Албании в Белграде, проходивший в присутствии президентов двух стран. Албанский лидер Эди Рама находился в сербской столице с беспрецедентным визитом, который совместили с посещением футбольного матча, чтобы продемонстрировать хотя бы внешнюю нормализацию отношений между Сербией и Албанией. В разгар действа над полем вдруг появился дрон, к которому был прикреплен баннер с изображением Великой Албании. Сербский защитник Стефан Митрович, подпрыгнув, схватил баннер, албанские игроки бросились его отбивать, на поле выскочили сербские болельщики, и в конце концов албанская команда скрылась в подтрибунном помещении под градом камней. Матч был сорван, демонстрация примирения двух стран вылилась в дипломатический скандал.

          Сперва многие почему-то решили, что дроном управлял брат албанского президента Эди Рамы, но в ходе расследования быстро выяснилось, что виновник произошедшего – 33-летний албанец Исмаил Морина, работавший гастарбайтером на строительном кране. Используя свои профессиональные навыки, он забрался на одну из башен собора Архангела Гавриила, откуда открывается прекрасный вид на стадион «Партизан», и управлял дроном с помощью пульта дистанционного управления. При этом он перепутал формы команд (албанцы играли в гостевой белой, сербы, наоборот, в красной), потому и направил баннер в сторону Митровича. А после – бросил пульт управления на пол у алтаря, добежал до арендованной машины и через пару часов доехал до Косово.

          Так бедный гастарбайтер, прежде работавший на стройках в Италии, стал национальным героем и знаменитостью. Другое дело, что власти Албании были не заинтересованы в нелепом скандале. Глава МИД Сербии Ивица Дачич к месту заметил: «Если бы кто-нибудь торжественно представил флаг Великой Сербии в Тиране или Приштине, уже на следующий день этот вопрос стоял бы на повестке дня Совета Безопасности ООН».

          Изначально сообщалось, что к летательному аппарату был привязан флаг, а позже появилось уточнение, что это политический баннер с изображением карты «Великой Албании», а также Исы Болетения и Ислаила Джемалия, которые первые в 1912 году подняли албанский флаг

          Поэтому Исмаила Морину в Албании поставили под наблюдение (объясняя это, впрочем, тем, что он ежедневно получает от сербов угрозы физической расправы), футбольная ассоциация страны запретила ему посещать матчи сборной. А перед ответной игрой с Сербией в албанском Эльбасане Морину и вовсе арестовали за незаконное хранение оружие – в Косово он купил старый сербский пистолет «Застава» якобы для самообороны.

          Морину было легко представить одиночкой-недоумком. Поведение албанских игроков швейцарской сборной больше походит на спланированную провокацию. Сейчас они могут утверждать что угодно, но Шакири заранее знал о запрете ФИФА на косовские символы.

          Стремление косоваров распространять свою политическую пропаганду по любому поводу известно давно, а идеи и стратегию Великой Албании никто не отменял. Этим людям наплевать на международные правила, на «спорт вне политики», на культурные установки и прочие мелочи: если есть шанс напомнить о себе, они обязательно им воспользуются. Подавляющее большинство болельщиков и зрителей этого либо не заметят, либо пожмут плечами, но тем, кому надо: сербам и другим сторонникам Великой Албании – подобное надолго западает в память.


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