Албанцев из сборной Швейцарии оштрафовали за демонстрацию «черного орла»

Футболисты сборной Швейцарии, этнические албанцы Гранит Джака и Джердан Шакири получили штраф в наказание за демонстрацию политических взглядов во время игры с командой Сербии на ЧМ-2018, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Отмечается, что Джака и Шакири оштрафованы на 10 тыс. швейцарских франков (10,1 тыс. долларов) каждый. Также уличенный в неспортивном поведении капитан сборной Швейцарии Стефан Лихштайнер оштрафован на 5 тыс. франков (около 5 тыс. долларов), передает РИА «Новости».

Дисциплинарная инстанция ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии (ФСС) на 54 тыс. швейцарских франков (54,5 тыс. долларов) и вынесла предупреждение за демонстрацию со стороны фанатов дискриминационных баннеров и сообщений.

Глава ФСС Славиша Кокеза и главный тренер сборной Младен Крстаич оштрафованы на 5 тыс. франков каждый за «неспортивные» заявления после матча.

Напомним, 22 июня в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над сербами со счетом 2:1 благодаря голам Джаки и Шакири. Оба этих футболиста являются этническими албанцами и выходцами из самопровозглашенной республики Косово. Во время празднования голов они сложили ладони в знак «черного орла» – символа Албании. На одной из бутс Шакири, кроме этого, оказался изображен флаг Косово. Позднее дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование.

Также сообщалось, что болельщики сборной Швейцарии отказались праздновать победу своей команды над Сербией из-за поведения Гранита Джаки и Джердана Шакири.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инциденте.