Швейцарские фанаты отреклись от сборной из-за жестов своих футболистов

Болельщики сборной Швейцарии отказались праздновать победу своей команды над Сербией из-за поведения на поле швейцарских футболистов Гранита Джаки и Джердана Шакири, в отношении которых ФИФА начала расследование.

«После матча, игрок, который забил гол, сделал фигуру из пальцев. Птицу. Посторонним непонятно, а это символ орла. Орла на албанском флаге. А играли против сербов. У них была недавно страшная война. Быстрая, но страшная. Очень жестокая», – рассказывает блогер Ольга Стасева в Facebook.

«Этот игрок – албанец, играет за швейцарцев. (…) Швейцарцы наши [после сделанного игроком жеста] в изумлении замолчали. Оторопели. Мы в большом дворе футбол смотрели. Много людей было… Радость, смех и вдруг тишина», – рассказала она.

По словам Стасевой, после этого некоторые швейцарские болельщики стали снимать майки с флагом страны и выбрасывать их. Блогер приводит слова фанатов: «Я не буду больше болеть за эту команду, это не швейцарская команда», «Вот пусть за Албанию и играют. Нам такая команда не нужна. Позор», «Ну зачем он их провоцирует? Причем тут политика и война эта?», «Стыдно-то как. На весь мир».

Она добавила, что швейцарцы – хороший народ, а игроки, выступившие с провокационными жестами, «дома получат». «Они (болельщики сборной Швейцарии – прим. ВЗГЛЯД) отказались от команды, от победы. (…) Им стало стыдно. Хотя они тут совсем ни при чем», – добавила Стасева.

В воскресенье сообщалось, что дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование в отношении швейцарских футболистов Гранита Джаки и Джердана Шакири из жестов, которыми они встречали забитые мячи во время матча против Сербии.

Джака и Шакири складывали ладони с растопыренными пальцами в виде двуглавого орла с флага Албании, что ФИФА расценила как политический жест.

Публикация от Granit Xhaka (@granitxhaka) 22 Июн 2018 в 1:22 PDT