ФИФА проверит жесты швейцарских футболистов

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование в отношении швейцарских футболистов Гранита Джаки и Джердана Шакири из жестов, которыми они встречали забитые мячи во время матча против Сербии.

Как сообщает британская телерадиокомпания Би-би-си, оба игрока – косовские албанцы по происхождению. После каждого забитого мяча, отмечает телеканал, Джака и Шакири складывали ладони с растопыренными пальцами в виде двуглавого орла с флага Албании.

ФИФА расценила эти действия как политический жест. Сербские болельщики освистали швейцарцев.

Публикация от Granit Xhaka (@granitxhaka) 22 Июн 2018 в 1:22 PDT

Публикация от @ruxa_94 23 Июн 2018 в 1:42 PDT

После матча Джака и Шакири заявили, что сделали такие жесты на эмоциях от игры, не желая никого оскорбить. Футболисты подчеркнули, что их действия были адресованы исключительно родным и близким.

Кроме того, начато расследование в отношении Федерации футбола Сербии из-за поведения сербских футбольных фанатов, которые, как утверждается, выступали с оскорбительными политическими заявлениями.

ФИФА также проверяет заявления тренера сборной Сербии Младена Крстаича. При этом не уточняется, какие его высказывания насторожили Международную федерацию футбола. Предположительно, речь идет о словах тренера о немецком судье Феликсе Брыхе: «Я бы не дал ему ни желтой, ни красной карточки, а бы отправил его в Гаагу». «Пусть бы его отдали под суд, как они это делали с нами», – добавил Крстаич.

Напомним, в Калининграде матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу завершился победой сборной Швейцарии над Сербией со счетом 2:1.