Сербия перед матчем с Бразилией на ЧМ проиграла Швейцарии

В Калининграде матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу завершился победой сборной Швейцарии над Сербией.

Встреча группы E завершилась со счётом 2:1. Счет открыл Александр Митрович из сборной Сербии, но голы Гранита Джаки и Шердана Шакири вывели Швейцарию вперед, пишет «Чемпионат».

27 июня Швейцарии, у которой сейчас 4 очка, предстоит матч с Коста-Рикой в Нижнем Новгороде. Сербия, набравшая 3 очка, сыграет с Бразилией (лидером группы E) в Москве.