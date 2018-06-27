Украина обнаружила «новое место вторжения» России

Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что Белоруссия рассматривается Россией как возможный плацдарм для вторжения на украинскую территорию, об этом заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий.

Скибицкий заявил, что в 2016-2017 годах в Белоруссии прошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в том числе воздушно-десантных. По его словам, «изучались аэродромы, изучалась территория» и «были выходы к украинской границе», сообщает Zn.ua.

«И мы считаем, что угроза с севера существует», – заявил Скибицкий.

Как говорил в апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил его в том, что российско-белорусские учения «Запад-2017» не превратятся в подготовку для вторжения на Украину.

Отметим, что ранее в Киеве неоднократно заявляли, что Россия может совершить полномасштабное вторжение на территорию Украины. Утверждалось, что нападение может быть совершено с территории Донбасса, с моря, со стороны Мариуполя.