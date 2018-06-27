Побоявшийся привозить семью в Россию английский футболист передумал

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз был приятно удивлен атмосферой на ЧМ-2018 и поменял принятое ранее решение не привозить семью Россию.

Роуз беспокоился возможных проявлениях расизма и запретил семье приезжать в Россию. Его отец был расстроен, но решил не отвлекать сына заботами о себе, сообщает британская Guardian.

Но, увидев, как сборная выиграла в Волгограде и Нижнем Новгороде, а его коллеги по команде проводят выходные с семьями, он передумал. «Я определенно готов к тому, чтобы моя семья была здесь, поэтому давайте надеяться, что мы выиграем в четверг, а потом победим в следующем раунде, и тогда посмотрим», – сказал он.

Напомним, в воскресенье сборная Англии победила в игре с командой Панамы и вышла в плей-офф турнира.

Английские футбольные фанаты заявили, что проходящий в России чемпионат мира является одним из лучших на их памяти.